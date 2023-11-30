Прикордонники попереджають про складнощі на кордоні зі Словаччиною

Українські прикордонники попереджають про ускладнення руху перед пунктом пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, 1 грудня. Причина - намір словацький перевізників заблокувати рух вантажівок на кордоні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Спілка перевізників Словаччини (UNAS) планує здійснювати блокування руху вантажного автотранспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", від 16.00 1 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевезення гуманітарної допомоги та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде. Інші вантажі на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості - по чотири вантажівки за годину.

Прикордонники наголосили, що про терміни завершення таких дій словацька сторона не повідомляла.

Як повідомлялося раніше, у Словаччині заявляли, що не допустять блокади кордону з Україною, як це сталося у Польщі. В уряді запевнили, що не підтримують блокування кордону.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Руху вантажного транспорту почали перешкоджати у трьох пунктах пропуску: "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Вже 22 листопада польські страйкарі почали блокувати КПП "Медика-Шегині".

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