Прикордонники попереджають про збільшення черг на кордоні з Польщею: що відомо

Наразі пасажиропотік, який був дуже великим на кордоні України з Польщею, зменшився. Втім, у перший тиждень року кількість транспорту може зрости.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Наразі збільшення пасажиропотоку у межах Львівської області не фіксується. Очікується, що потік транспорту може зрости в перший тиждень року", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують, що для ритмічної роботи пунктів пропуску збільшено кількість прикордонних нарядів. Крім того, мандрувальникам рекомендують слідкувати за станом черг на кордоні на електронних сервісах ДПСУ.

Нагадаємо, керівник Соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович оцінив, які політичні настрої українців за кордоном, якщо будуть вибори. За попередніми даними, близько 60% українських біженців за кордоном складають люди з півдня та сходу України.

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