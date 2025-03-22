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Прикордонники посилили контроль в одній з областей на заході України: деталі

Прикордонники посилили контроль в одній з областей на заході України: деталі

Кордон. / Фото: Державна прикордонна служба України

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Українська Держприкордонслужба запровадила посилений контроль на Закарпатті. Для охорони державного кордону задіяли додаткові сили.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною.

"Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози", - йдеться у повідомленні. 

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