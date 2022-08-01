Прикордонники повідомили, скільки росіян подалися на українську візу протягом місяця

Ніхто із громадян Російської Федерації поки не отримав українську візу.

Протягом місяця, відколи запроваджено візовий режим для росіян на в'їзд до України, на візу подалися 80 громадян Російської Федерації.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Однак жоден із них не отримав ще візи", - зазначив він.

За його словами, прикордонна служба проводить необхідну перевірку всіх росіян, які планують в'їхати на територію України.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Росії. Уряд скасував дію міжурядової угоди ще 1997 року про безвізовий режим. Тож, аби приїхати до України, росіяни мають отримати візу.

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