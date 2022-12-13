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Прикордонники повідомили, скільки росіян в’їхали до України за візами і з яких причин

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Прикордонники повідомили, скільки росіян в’їхали до України за візами і з яких причин

Фото: ТСН.ua

Кількість виданих дозволів на в'їзд до Українпи - досить мала.

Від початку запровадження візового режиму з Росією - від 1 липня 2022 року - український кордон перетнуло 7 осіб. Причини, через які громадянам РФ видали дозволи на в'їзд до України - гуманітарні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко для УП.

За його словами, в'їхало до України - 5 жінок та два чоловіки. При тому що це або люди похилого віку, або ж ті, хто слідував в Україну з метою возз’єднання сім’ї.

"Ми бачимо, що кількість виданих дозволів досить мала, і видаються вони виключно в особливих випадках, коли це пов’язано з гуманітарною складовою. Ми і надалі ретельно перевірятимемо всіх громадян РФ, які планують потрапити на територію України", - додав він.

Візовий режим для росіян 

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Росії. Кабінет міністрів скасував дію міжурядової угоди ще 1997 року про безвізовий режим. Тож, щоб приїхати до України, росіяни мають отримати візу.

Від початку вторгнення українське посольство та консульства в Росії не працюють - зробити це можна через компанію-міжнародного оператора, яка має представництва у 8 російських містах.

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