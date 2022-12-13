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Прикордонники повідомили, як укріплюють кордон із Білоруссю: готуються до різного розвитку подій

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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Прикордонники повідомили, як укріплюють кордон із Білоруссю: готуються до різного розвитку подій

Фото: Державна прикордонна служба України

Зараз укріплюють райони вздовж усього кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігова.

Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах. Саме тому продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Наразі укріплюють райони від Волині до Чернігова. Зокрема, йдеться про інженерне облаштування, засоби спостереження, фіксації, "щоб завчасно розуміти, що відбувається в найближчому прикордонні по той бік держрубежу".

"Ми добре бачимо, як Росія тисне на Білорусь, аби вона долучилась до повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. І Білорусь вже підтримує Росію, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру для переміщення підрозділів ЗС РФ", - наголосив Демченко.

За його словами, потрібно готуватися до різного розвитку подій, оскільки агресорка Росія через територію сусідньої Білорусі продовжує здійснювати атаки. 

"Наша увага прикута до так званого регіонального угрупування союзної держави, яке розгортає Росія спільно з Білоруссю. Тому всі Сили оборони, всі складові Сил оборони - і прикордонники, і ЗСУ, і Нацгвардія роблять все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння", - заявив речник ДПСУ.

Нагадаємо, від 13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності Збройних сил країни. Її доручив розпочати самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1402
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