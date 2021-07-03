Прикордонники прокоментували заяву Лукашенка про "величезну кількість зброї з України"

У Держприкордонслужбі кажуть, що за останні пів року на кордоні не було вилучено жодної вогнепальної зброї.

Кількість затримань зброї на кордоні з Білоруссю за останні пів року зменшилася. Зокрема, було вилучено 27 одиниць зброї, водночас – жодної вогнепальної.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Від початку року на українсько-білоруському кордоні військовослужбовці Держприкордонслужби припинили спроби незаконного перевезення через кордон 27 одиниць зброї, з яких: 12 одиниць мисливської, 13 – холодної та по одній – газової та пневматичної. Варто зауважити, що за аналогічний період минулого року на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше", – розповіли прикордонники.

У Держприкордонслужбі наголосили, що відповідні показники білоруської сторони (здійснюється щомісячний обмін знеособленою статистичною інформацією) на суміжній ділянці кордону ще нижчі.

"Згідно з даними, наданими білоруською стороною, за 5 місяців цього року загалом на в’їзд та виїзд вони затримали на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів, усі у пунктах пропуску. А під час опрацювання спільних звітів за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі відмічали зменшення у звітному періоді в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з нашою країною", – розповіли у Держприкордонслужбі.

Там наголошують, що усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні.

Нагадлаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Він заявив, що, мовляв, з України до Білорусі "надходить величезна кількість зброї".

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