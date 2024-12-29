Прикордонники розкрили махінації з довідками про інвалідність у Закарпатті

На пункті пропуску "Вилок" прикордонники Мукачівського загону виявили спробу хабарництва та незаконного перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба ДСПУ.

36-річна жителька Закарпаття, водійка мікроавтобуса "Мерседес Спринтер", намагалася дати прикордоннику 200 євро за безперешкодний пропуск її пасажира. У транспортному засобі перебували ще двоє пасажирів – 49-річна жінка та її 28-річний син, жителі Хмельниччини.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік намагався виїхати за кордон, використовуючи підроблені документи про інвалідність своєї матері. У довідці МСЕК, яка підтверджувала інвалідність, прикордонники виявили ознаки фальсифікації. Ба більше, було встановлено, що в період проходження медико-соціальної експертизи жінка перебувала за межами України.

Факт пропонування неправомірної вигоди та використання підроблених документів задокументували. Про правопорушення повідомили Берегівський відділ поліції ГУ НП у Закарпатській області. За даним фактом відкрито провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 358 ККУ (підроблення документів).

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії найбільше спроб нелегального перетину кордону фіксується на ділянках, що межують з Румунією та Молдовою.

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