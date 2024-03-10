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Прикордонники спіймали групу чоловіків, які намагалися проникнути до Словаччини (фото)

Прикордонники спіймали групу чоловіків, які намагалися проникнути до Словаччини (фото)

ДПСУ зупинили чергових ухилянтів / Фото: ДПСУ

Прикордонники зупинили двох чоловіків, які зізналися, що разом з ними йшов ще один громадянин.

Прикордонники спіймали двох чоловіків, які намагалися незаконно пробратися до Словаччини. Їх  зупинили під час спроби подолати загороджувальний паркан.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.    

Як стало відомо, прикордонники зупинили двох чоловіків, які зізналися, що разом з ними йшов ще один громадянин. Згодом його знайшли за кілометр від попередників.

“Згодом вдалося встановити й переправника. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на затриманих порушників склали адмінпротоколи”, - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що в Словаччині втомилися від війни в Україні.

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