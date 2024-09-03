Прикордонники та правоохоронці у 2024 році викрили понад 200 злочинних груп, які допомагали втікати за кордон

Найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.

Українські прикордонники спільно з правоохоронцями з початку року викрили понад 200 злочинних груп, причетних до організації незаконного перетину кордону України.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, - пише Укрінформ.

"Загалом за час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито понад 570 злочинних груп... Більш як 200 злочинних груп із цієї кількості викрито саме у 2024 році», - розповів він.

За словами Демченка, найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Закарпатті за 50 м від кордону з Румунією українські прикордонники зі стріляниною зупинили групу порушників кордону разом із їхнім провідником.

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