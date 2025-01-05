Поляк намагався вивезти з України лемурів та екзотичних птахів (фото)

На кордоні з Польщею затримали мікроавтобус з рідкісними тваринами.
На українсько-польському кордоні прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних тварин.
Про це повідомила пресслужба ДСПУ.
Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, що прямував у Польщу, були виявлені лемури та птахи. Водій транспортного засобу, громадянин Польщі, не зміг надати необхідні документи на перевезення цих тварин.
Крім того, чоловік спробував вирішити ситуацію хабарем у розмірі 1900 доларів США та 100 євро, запропонувавши їх прикордоннику. Проте військовослужбовець відмовився від хабаря, попередивши про кримінальну відповідальність.
Інцидент був повідомлений Національній поліції для подальшого розслідування.
Нагадаємо, понад півтори сотні екзотичних змій та ящірок нелегально намагався вивезти до Польщі 23-річний українець
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