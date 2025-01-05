Поляк намагався вивезти з України лемурів та екзотичних птахів (фото)

На кордоні з Польщею затримали мікроавтобус з рідкісними тваринами.

На українсько-польському кордоні прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних тварин.

Про це повідомила пресслужба ДСПУ.

Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, що прямував у Польщу, були виявлені лемури та птахи. Водій транспортного засобу, громадянин Польщі, не зміг надати необхідні документи на перевезення цих тварин.

Крім того, чоловік спробував вирішити ситуацію хабарем у розмірі 1900 доларів США та 100 євро, запропонувавши їх прикордоннику. Проте військовослужбовець відмовився від хабаря, попередивши про кримінальну відповідальність.

Фото : ДПСУ

Фото : ДПСУ

Інцидент був повідомлений Національній поліції для подальшого розслідування.

Нагадаємо, понад півтори сотні екзотичних змій та ящірок нелегально намагався вивезти до Польщі 23-річний українець

Читайте також: