Прикордонники вилучили майже пів тонни устриць на кордоні з РФ та залишили москвичів без делікатесів

За словами правопорушників, вони повинні були доставити устриць на територію Росії, а далі продукція повинна була збуватися для московських ресторанів.
У Марківському районі Луганської області прикордонники і співробітники СБУ затримали на державному кордоні з Росією трьох громадян на мікроавтобусі, завантаженому морепродуктами.
Про це в п'ятницю, 17 вересня, повідомляє Держприкордонслужба.
"Чоловіки намагалися переправити до Росії 450 кілограмів свіжих устриць. Правоохоронці встановили, що морський делікатес походить з Франції і офіційно заборонений для ввезення в РФ", - йдеться в повідомленні.
За словами правопорушників, вони повинні були доставити устриць на територію Росії, а далі продукція повинна була збуватися для московських ресторанів.
Автомобіль і товар передано працівникам митниці.
Нагадаємо:
- Київські митники вилучили 44 кг індійських скарбів, які намагався провести пасажир до України. Чоловік, який прилетів із Делі до "Борисполя", мав дві валізи, котрі були вщент набиті срібними прикрасами.
- А на пункті пропуску “Краківець” (Львівська область) українські прикордонники спільно з працівниками Державної митної служби України виявили в салоні автомобіля Volkswagen Passat схованки із медичним препаратом, який містить психоактивну речовину. Під час огляду автомобіля, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, було виявлено жіночу панчоху із 16 блістерами препарату “Acatar Acti-Tabs”.