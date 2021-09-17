Прикордонники вилучили майже пів тонни устриць на кордоні з РФ та залишили москвичів без делікатесів

Прикордонники вилучили майже пів тонни устриць на кордоні з РФ та залишили москвичів без делікатесів

За словами правопорушників, вони повинні були доставити устриць на територію Росії, а далі продукція повинна була збуватися для московських ресторанів.

У Марківському районі Луганської області прикордонники і співробітники СБУ затримали на державному кордоні з Росією трьох громадян на мікроавтобусі, завантаженому морепродуктами.

Про це в п'ятницю, 17 вересня, повідомляє Держприкордонслужба.

"Чоловіки намагалися переправити до Росії 450 кілограмів свіжих устриць. Правоохоронці встановили, що морський делікатес походить з Франції і офіційно заборонений для ввезення в РФ", - йдеться в повідомленні.

За словами правопорушників, вони повинні були доставити устриць на територію Росії, а далі продукція повинна була збуватися для московських ресторанів.

Автомобіль і товар передано працівникам митниці.

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