Прикордонники вимагають від чоловіків документи із ТЦК: чи це законно - коментар ДПСУ

У ДПСУ запевняють, що прикордонники під час посиленої перевірки документів чоловіків діють в рамках законодавства, відповідно до воєнного стану.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що така ретельність перевірки прикордонниками документів з ТЦК, військово-облікові документів, де зокрема є відмітка про відстрочку від призову, пов'язана із збільшенням кількості підроблених документів.

"Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, кого з чоловіків зараз випускають із України.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.