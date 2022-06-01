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Прикордонники виявили двох іноземців, які намагались незаконно в'їхати до України

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Прикордонники виявили двох іноземців, які намагались незаконно в'їхати до України

Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники затримали двох іноземців, які намагались незаконно в'їхати до України.

Серед підозрюваних - громадяни Ірану та Азербайджану. Їх затримали з фальшивими документами. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 

Як зазначається, у громадянина Ірану 1981 року народження прикордонники виявили повністю підроблену посвідку на постійне проживання в Україні. Він заявив, що придбав фальшивку в Києві в 2018 році.

"А у громадянина Азербайджану 1980 року народження прикордонники виявили повністю підроблене водійське посвідчення, видане на його установчі дані. Чоловіків передали співробітникам Нацполіції, а також направили повідомлення про виявлення ознак злочину за ст.358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Україні чоловік організував схему незаконного перетину кордону громадянами призовного віку. Прикордонники його затримали. 

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