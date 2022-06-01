Прикордонники виявили двох іноземців, які намагались незаконно в'їхати до України

Прикордонники виявили двох іноземців, які намагались незаконно в'їхати до України

Прикордонники затримали двох іноземців, які намагались незаконно в'їхати до України.

Серед підозрюваних - громадяни Ірану та Азербайджану. Їх затримали з фальшивими документами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як зазначається, у громадянина Ірану 1981 року народження прикордонники виявили повністю підроблену посвідку на постійне проживання в Україні. Він заявив, що придбав фальшивку в Києві в 2018 році.

"А у громадянина Азербайджану 1980 року народження прикордонники виявили повністю підроблене водійське посвідчення, видане на його установчі дані. Чоловіків передали співробітникам Нацполіції, а також направили повідомлення про виявлення ознак злочину за ст.358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні чоловік організував схему незаконного перетину кордону громадянами призовного віку. Прикордонники його затримали.

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