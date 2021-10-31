Прикордонники виявили мігрантів, які намагалися виїхати з України до Угорщини і Словаччини (відео)

Прикордонники виявили мігрантів, які намагалися виїхати з України до Угорщини і Словаччини (відео)

Прикордонники затримали дві групи мігрантів.

Неподалік від кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону затримали трьох нелегальних мігрантів з паспортами громадян Туреччини.

Про це повідомляє ДПСУ.

Відомо, що про можливий незаконний перетин кордону прикордонників поінформували офіцери оперативно-розшукового відділу загону.

В результаті вжитих заходів на околиці села Дийда прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив трьох людей. Їх затримали за 400 метрів від кордону. Порушниками виявилися 39-річна мати та двоє її дітей 2003 та 2004 року народження.

Усі троє правопорушників мали з собою паспорти громадян Туреччини. Прикордонники з’ясували, що родичі на початку жовтня у законний спосіб приїхали до України.

Причина нинішнього порушення наразі встановлюється. На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, справу скерували до суду, який надасть правову оцінку діям нелегальних мігрантів та вирішить їхню подальшу долю.

Іншу групу мігрантів, за даними ДПСУ, було затримано на околиці населеного пункту Завосине Великоберезнянського району. Трьох громадян Алжиру планували доправити у прикордоння легковим автомобілем.

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У водія легковика виявили паспорт громадянина Алжиру. Двоє пасажирів були без документів, однак також назвалися алжирцями.

Правоохоронці встановили, що затримані мали намір незаконно потрапити до країн ЄС. В одному з мобільних терміналів правопорушників виявили прокладений попередній маршрут руху з України до Словаччини.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Після встановлення усіх обставин справи їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Рішення у справах правопорушників ухвалютиме суд.

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