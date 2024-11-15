Прикордонники виявили понад 9 кг наркотиків у зварювальних апаратах та мінімийках

Понад 9 кг наркотиків, замаскованих у зварювальних апаратах та мінімийках, виявили на українсько-польському кордоні.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Наркотики, зокрема психотропну речовину Alpha-PVP, контрабандисти намагались доставити до Європи та окупованих територій. Організатором схеми став 25-річний киянин, який адміністрував Telegram-канали для продажу наркотиків. За його незаконною діяльністю стояли значні прибутки — до 1,5 млн грн щомісяця, а оплата здійснювалась криптовалютою.

Прикордонники виявили наркотики замасковані під техніку / Фото: ДПСУ

Прикордонники виявили наркотики замасковані під техніку / Фото: ДПСУ

Прикордонники виявили наркотики замасковані під техніку / Фото: ДПСУ

Прикордонники виявили наркотики замасковані під техніку / Фото: ДПСУ

Прикордонники виявили наркотики замасковані під техніку / Фото: ДПСУ

Зловмисника затримали під час спільної операції прикордонників, поліції та митників. Під час обшуків вилучено техніку, транспортні засоби та кошти. Суд обрав для нього запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві затримали креативного наркодилера: як він маскував психотропи.

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