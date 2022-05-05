Прикордонники затримали 20-річного "пенсіонера": українець намагався виїхати з посвідченям, що придбав за 1500 доларів

Прикордонники затримали 20-річного "пенсіонера": українець намагався виїхати з посвідченям, що придбав за 1500 доларів

ДПСУ направила повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

20-річний мешканець Херсона намагався перетнути кордон на Закарпатті у пункті пропуску Солотвино із підробленим пенсійним.

Про повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Хлопець у пункті пропуску надав прикордонникам своє пенсійне посвідчення.

"Під час поглибленого вивчення наданого документу прикордонники встановили, що він є підробленим. У ході опитування горе-пенсіонер розповів, що придбав посвідчення у ділка з Херсона за 1500 доларів США", — йдеться у дописі служби.

ДПСУ направила повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 336 ККУ (Ухиляння від призову за мобілізацією).

Хлопцю загрожує обмеження волі мінімум до трьох років.

Нагадаємо, раніше ватажок самопроголошеної "ДРН" Денис Пушилін скасував "парад Перемоги" 9 травня.

Як повідомлялося, Арестович назвав три головні напрямки наступу російських окупантів перед 9 травня.

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