Прикордонники затримали чотирьох веслувальників на Дунаї: що відомо

Прикордонники затримали чотирьох веслувальників на Дунаї. Чоловіки намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу міста Кілія через річку.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Як зазначається, місцеві жителі, віком від 25 до 41 року, змовилися разом втекти до Румунії. Для цього вони заздалегідь купили в інтернет-магазині дві двомісні гумові надувні байдарки. Аби прикордонники їх не побачили, свій задум реалізовували вночі, коли сів густий туман.

“Спочатку вони дістались острова Кислицький, ну а звідти хотіли форсувати Дунай до румунського берега. Проте не вийшло, на заваді став прикордонний наряд, який їх виявив за допомогою технічних засобів і затримав”, — повідомили у відомстві.

Раніше на кордоні з Угорщиною працівники ДПСУ зупинили цікаве подружжя – чоловік одружився на власній тещі, старшій за нього на 36 років.

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