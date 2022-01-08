Прикордонники затримали дев'ять нелегальних мігрантів із Куби у Харківській області: відео

За словами "мандрівників", вони прямували в Іспанію.

Прикордонники затримали дев'ять нелегальних мігрантів із Куби у Харківській області. Вони незаконно перетнули кордон з РФ в Україну на Різдво, 7 січня.

Про це повідомляється на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

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"Похмурі "гості" із сонячної Куби. Дев'ять нелегалів незаконно перетнули кордон з РФ в Україну. Прикордонники харківського загону мігрантів затримали", - сказано в повідомленні.

Зі слів "мандрівників", вони прямували до Іспанії.

Тепер вони чекатимуть на рішення суду, який визначить ступінь відповідальності порушників державного кордону.

Похмурі «гості» із сонячної Куби 9️⃣Дев’ятеро нелегалів незаконно перетнули кордон з РФ в Україну. Прикордонники Харківського загону мігрантів затримали. За словами «мандрівників», вони прямували в Іспанію. Тепер вони чекатимуть на рішення суду, який визначить міру відповідальності порушників державного кордону‍⚖️ Опубліковано Державна прикордонна служба України Пʼятниця, 7 січня 2022 р.

Нагадаємо, українців у зв'язку із міграційною кризою, яка виникла на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою, попередили про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. Нацполіція просить повідомляти про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах.

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