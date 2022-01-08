Прикордонники затримали дев'ять нелегальних мігрантів із Куби у Харківській області: відео

За словами "мандрівників", вони прямували в Іспанію.
Прикордонники затримали дев'ять нелегальних мігрантів із Куби у Харківській області. Вони незаконно перетнули кордон з РФ в Україну на Різдво, 7 січня.
Про це повідомляється на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.
"Похмурі "гості" із сонячної Куби. Дев'ять нелегалів незаконно перетнули кордон з РФ в Україну. Прикордонники харківського загону мігрантів затримали", - сказано в повідомленні.
Зі слів "мандрівників", вони прямували до Іспанії.
Тепер вони чекатимуть на рішення суду, який визначить ступінь відповідальності порушників державного кордону.
Похмурі «гості» із сонячної Куби 9️⃣Дев’ятеро нелегалів незаконно перетнули кордон з РФ в Україну. Прикордонники Харківського загону мігрантів затримали. За словами «мандрівників», вони прямували в Іспанію. Тепер вони чекатимуть на рішення суду, який визначить міру відповідальності порушників державного кордону⚖️Опубліковано Державна прикордонна служба України Пʼятниця, 7 січня 2022 р.
Нагадаємо, українців у зв'язку із міграційною кризою, яка виникла на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою, попередили про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. Нацполіція просить повідомляти про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах.
Читайте також:
- Погода як у квітні: у Києві січень продовжує дивувати температурними рекордами
- Старий Новий рік 2022: коли святкують, ворожіння, традиції свята, що не можна робити в цей день
- В Україні всім вакцинованим дозволили робити бустерні COVID-щеплення: деталі
- Пожежа у костелі святого Миколая, дрифт біля Софії та шкарпетки під забороною: яким був 2021 рік для Києва