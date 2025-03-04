Прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол за зґвалтування

Українські прикордонники в Львівській області затримали 45-річного громадянина Франції, якого розшукували за зґвалтування.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"45-річний громадянин Франції, якого підозрюють у зґвалтуванні, вирішив перетнути українсько-польський кордон, але прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін зреагували миттєво. У пункті пропуску "Краківець", під час перевірки документів на одного з подорожніх спрацювала база даних Інтерполу", — йдеться в повідомленні.

Працівники ДПСУ поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві, де було підтверджено міжнародний розшук затриманого. Виявилося, що цього іноземця розшукують французькі правоохоронці з початку року.

"Завдяки ефективній співпраці українських правоохоронців із міжнародними партнерами розшукуваному не вдасться уникнути відповідальності. Його передали співробітникам Нацполіції для подальших правових дій", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі затримано двох військовослужбовців.

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