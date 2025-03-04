Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол за зґвалтування

Прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол за зґвалтування

На Львівщині прикордонники затримали іноземця, якого розшукували за зґвалтування / Фото: ДПСУ

Чоловіка передали співробітникам Нацполіції.

Українські прикордонники в Львівській області затримали 45-річного громадянина Франції, якого розшукували за зґвалтування. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"45-річний громадянин Франції, якого підозрюють у зґвалтуванні, вирішив перетнути українсько-польський кордон, але прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін зреагували миттєво. У пункті пропуску "Краківець", під час перевірки документів на одного з подорожніх спрацювала база даних Інтерполу", — йдеться в повідомленні.

Працівники ДПСУ поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві, де було підтверджено міжнародний розшук затриманого. Виявилося, що цього іноземця розшукують французькі правоохоронці з початку року.

"Завдяки ефективній співпраці українських правоохоронців із міжнародними партнерами розшукуваному не вдасться уникнути відповідальності. Його передали співробітникам Нацполіції для подальших правових дій", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі затримано двох військовослужбовців.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація