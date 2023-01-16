Прикордонники затримали росіянина, який переплив на матраці Західний Буг, аби потрапити до України

Громадянин Російської Федерації переплив річку Західний Буг, щоб потрапити до України.

Прикордонники затримали біля українсько-польського кордону росіянина, який переплив на матраці річку Західний Буг, аби потрапити до України.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Порушника прикордонний наряд спинив щойно він перетнув кордон.

Росіянин пояснив, що нібито тривалий термін проживав в Україні, а після виїзду за кордон легально повернутися назад не мав змоги.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який сховався на задньому сидінні авто під ковдрою.

Схеми незаконного виїзду чоловіків з України

В Україні від 24 лютого діє воєнний стан, під час якого військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон. Проте дехто все ж намагається незаконно виїхати до ЄС.

Нещодавно прикордонники затримали чоловіка, який вдруге намагався виїхати з фальшивими документами. Вперше він придбав фальшиві документи за 3 тисячі доларів, вдруге заплатив 20 тисяч гривень

На Прикарпатті мати зробила 28-річного чоловіка "інвалідом", щоб вивезти його за кордон.

Схему незаконного перетину кордону ухилянтами викрили правоохоронці на Житомирщині. Чоловіки поспіхом одружувалися та ставали багатодітними батьками, щоб утекти до іншої країни.

У Львові спіймали місцеву жительку, яка за 3 тисячі доларів обіцяла ухилянтам внести фіктивні дані до інформаційної системи для безперешкодного виїзду з України.

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