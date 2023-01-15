Прикордонники затримали ухилянта, який вдруге намагався виїхати з фальшивими документами

Вперше він придбав фальшиві документи за 3 тисячі доларів, вдруге заплатив 20 тисяч гривень

Військовозобов'язаний громадянин України вдруге спробував перетнути кордон з фальшивими документи і був викритий прикордонниками.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

У повідомленні вказується, що чоловік, який намагався перетнути кордон з фальшивими документами, був затриманий прикордонниками Могилів-Подільського загону.

"28-річний чоловік на паспортний контроль надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Провівши поглиблену перевірку документів за допомогою спеціальних приладів та уточнення з відповідними територіальними органами, охоронці кордону встановили, що вони повністю підроблені", - йдеться у повідомленні.

Пізніше прикордонники зʼясували, що це вже друга спроба чоловіка перетнути кордон з підробленими документами. Вперше він придбав їх за 3 тисячі доларів, але тоді прикордонники одразу викрили підробку. Вдруге за підробку ухилянт заплатив 20 тисяч гривень.

Правопорушник був затриманий та переданий правоохоронцям після оформлення документів.

У повідомленні вказується, що чоловік буде нести кримінальну відповідальність за підробку документів та ухилення від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті мати зробила 28-річного чоловіка "інвалідом", щоб вивезти його за кордон.

Крім того, ми раніше інформували, що у Запоріжжі повідомлено про підозру трьом особам, які заробляли на організації безперешкодного перетину лінії зіткнення з окупованими територіями.

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