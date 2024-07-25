Прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався втекти до Румунії

На кордоні з Румунією виявлено тіло чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон.

Прикордонники Чернівецького загону виявили тіло чоловіка без ознак життя під час патрулювання гірської ділянки державного кордону України з Румунією. Трагічний інцидент стався у зоні відповідальності відділу "Шибени".

Про це повідомляє ДПСУ.

За попередніми даними, чоловік, ймовірно, намагався нелегально перетнути державний кордон з України в Румунію. Однак він обрав один із найскладніших та найнебезпечніших гірських маршрутів, що могло призвести до фатальних наслідків.

У ході розслідування прикордонники встановили особу загиблого. Ним виявився 45-річний громадянин України, мешканець міста Суми. Тіло передано медичним працівникам для проведення відповідних експертиз.

Державна прикордонна служба України наголошує, що це вже 12-й випадок загибелі людини під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року.

Прикордонники вкотре застерігають громадян, що перетин державного кордону поза встановленими пунктами пропуску є не лише незаконним, але й надзвичайно небезпечним для життя.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко раніше розповів, що на кордоні з Молдовою та Румунією зафіксовано найбільше спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними українцями.

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