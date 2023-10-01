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Прикордонники знищили групу дронів, які намагалися атакувати їхні позиції – фото

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Прикордонники знищили групу дронів, які намагалися атакувати їхні позиції – фото

Ворожі дрони, які знищили прикордонники / Фото: ДПСУ

Окупанти продовжують зазнавати втрат, зокрема у техніці.

На Харківщині українські прикордонники знешкодили групу ворожих дронів. Зброя намагалася атакувати позиції наших захисників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Як відзначають у службі, 4 російські безпілотники на висоті 50-ти метрів над землею намагалися наблизитися до захисних споруд.

"Прикордонники вчасно помітили "смертників" та подавили їх за допомогою антидронової рушниці", – зазначається у повідомленні.

Ворожі дрони, які знищили прикордонники / ©
Ворожі дрони, які знищили прикордонники

Раніше стало відомо, що загальні бойові втрати Росії на ранок 1 жовтня становлять уже понад 278 5700 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 440 російських загарбників.

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Дата публікації
Перегляди
223
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