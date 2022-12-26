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Прикордонники зустріли захисників острова Зміїний: фото

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Прикордонники зустріли захисників острова Зміїний: фото

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Охоронці кордону Ізмаїльського загону разом із родичами героїв та громадою зустріли трьох побратимів, які перебували в російському полоні 9 місяців.

Про це пише Державна прикордонна служба у повідомленнях у соціальних мережах. 

Їх вдалося звільнити 24 листопада, разом з ще трьома прикордонниками Донецького та Луганського загону.

Після вони пройшли реабілітацію, отримали медичну та психологічну допомогу. Вже найближчим часом хлопці повернуться на службу.

Ситуація на острові Зміїний

Українські захисники зачищають та розміновують Зміїний. Українські бійці знайшли на острові багато техніки окупантів, документів, журнали ведення боїв та кота, якого визволили після окупації.

Пізніше врятований кіт з острова Зміїний отримав ім’я і нову домівку. Кіт Змій житиме у Києві, його прихистив один із командирів. Бійці кажуть, що кіт став талісманом звільненого острова і тепер разом з ними виборюватиме велику перемогу.

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Дата публікації
Перегляди
167
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