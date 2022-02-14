Прикрашали пожежну частину: у Дніпрі продають вітражі за 12 тисяч доларів (фото)

Прикрашали пожежну частину: у Дніпрі продають вітражі за 12 тисяч доларів (фото)

Вітражі колись прикрашали пожежну частину.

У Дніпрі виставили на продаж шість вітражних вікон часів СРСР. Вартість раритету - по дві тисячі доларів за кожне.

Оголошення розмістили на сайті OLX.

Судячи із малюнку на склі, вікна колись прикрашали пожежну частину. На вітражах зображені рятувальники, пожежні машини та будівлі, також присутня радянська символіка. Вітражі доволі великі - 129 на 212 сантиметрів.

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Автор оголошення зазначив, що торг доречний. Однак за номером телефону, вказаному на сайті, ніхто не відповідає. У інших пропозиціях автора - усілякий мотлох: б/в речі, старий роутер, скло та волоконно-оптичний кабель. Звідки чоловік узяв вітражі та де вони були встановлені - невідомо.

Як повідомили ТСН.ua у пресслужбі ДСНС України в Дніпропетровській області, ці вітражі - не їх майно. В жодній пожежній частині Дніпропетровщини таких не було.

"Найімовірніше, це майно з колишньої пожежної частини, яка належала Південному машинобудівному заводу", - розповіла пресофіцер служби порятунку Євгенія Дудка.

Нагадаємо, що у Києві виставлена на продаж "смарт-квартира" з унітазом біля входу площею 13 квадратних метрів. Ціна пропозиції - 22 тисячі доларів.

OLX

OLX

OLX

OLX

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