Прикрасили меблі в спальні: у Дрогобичі через гірлянду спалахнула квартира

Постраждалу жінку госпіталізували.
У місті Дрогобич, Львівської області, на вул. Коновальця, 15/1, ввечері 4 січня спалахнула пожежа. Цієї миті у квартирі перебувала мати, 1994 року народження, з дитиною
Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє пресслужба ДСНС.
"Відчувши неприємний запах і побачивши загорання в кімнаті, жінка намагалась самостійно загасити пожежу. Але зрозумівши, що не впорається, не гаючи часу, вибігла з дитиною на руках до сусідів", – розповіли рятувальники.
Вогнеборці, які прибули на місце, включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору, так як загорання вже спричинило сильне задимлення, і розпочали ліквідацію пожежі. О 19:22 пожежу вдалось локалізувати та о 19:24 ліквідувати.
"Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м. Потерпілу жінку з ознаками отруєння продуктами горіння було госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню. Дитина медичної допомоги не потребувала", – додали у відомстві.
Ймовірною причиною пожежі могла стати ввімкнена гірлянда, якою були прикрашені меблі в спальні, кажуть в ДСНС.
Правила використання новорічних прикрас
Прості правила використання новорічних електричних прикрас, зможуть зберегти вас та ваших дітей від небезпеки та непередбачуваних ситуацій.
- застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення;
- обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію;
- у разі, якщо ви помітили якусь несправність гірлянди – з'явилося миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу, – не користуйтеся нею;
- не залишайте увімкнену гірлянду без нагляду.
Рятувальники закликають відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”.
Нагадаємо, в Києві у притулку від салютів помер песик Гуффі.
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