Прикрасили меблі в спальні: у Дрогобичі через гірлянду спалахнула квартира

Прикрасили меблі в спальні: у Дрогобичі через гірлянду спалахнула квартира

Постраждалу жінку госпіталізували.

У місті Дрогобич, Львівської області, на вул. Коновальця, 15/1, ввечері 4 січня спалахнула пожежа. Цієї миті у квартирі перебувала мати, 1994 року народження, з дитиною

Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє пресслужба ДСНС.

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"Відчувши неприємний запах і побачивши загорання в кімнаті, жінка намагалась самостійно загасити пожежу. Але зрозумівши, що не впорається, не гаючи часу, вибігла з дитиною на руках до сусідів", – розповіли рятувальники.

Вогнеборці, які прибули на місце, включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору, так як загорання вже спричинило сильне задимлення, і розпочали ліквідацію пожежі. О 19:22 пожежу вдалось локалізувати та о 19:24 ліквідувати.

"Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м. Потерпілу жінку з ознаками отруєння продуктами горіння було госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню. Дитина медичної допомоги не потребувала", – додали у відомстві.

Ймовірною причиною пожежі могла стати ввімкнена гірлянда, якою були прикрашені меблі в спальні, кажуть в ДСНС.

Правила використання новорічних прикрас

Прості правила використання новорічних електричних прикрас, зможуть зберегти вас та ваших дітей від небезпеки та непередбачуваних ситуацій.

застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення;

обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію;

у разі, якщо ви помітили якусь несправність гірлянди – з'явилося миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу, – не користуйтеся нею;

не залишайте увімкнену гірлянду без нагляду.

Рятувальники закликають відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”.

Нагадаємо, в Києві у притулку від салютів помер песик Гуффі.

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