Прикривалися допомогою ЗСУ: поліція викрила шахраїв, які привласнили понад 20 млн грн

Автори "схеми" через Інтернет пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України за заниженими цінами. Проте, отримавши передплату за "замовлення", шахраї припиняли виходити на зв'язок, адже не планували виконувати взяті на себе зобов'язання.

Про це повідомляє Нацполіція.

Що відомо

Правоохоронці встановили членів злочинної групи, серед яких організатор і троє спільників. Вони цинічно ошукували волонтерів та військових, які гідно протистоять нашому ворогові.

"У кримінальному провадженні проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Вилучено 43 мобільних телефони, SIM-карти, 5 ноутбуків, 87 банківських карток і готівку. За попередньою інформацією, шахраї ошукали людей на понад 20 млн грн", – зазначили у поліції.

Зловмисникам оголошено про підозру. Тепер фігурантам загрожує до 20 років позбавлення волі за шахрайство.

Раніше мешканець Броварів звернувся до поліції та повідомив, що постраждав від шахрайських дій невідомого. Так, з його банківського рахунку зникли заощадження.

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