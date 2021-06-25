Прикривалися "візовим центром": у Тернополі зловмисники торгували фальшивими ПЛР-тестами

Група складалася з чотирьох осіб.

У Тернополі правоохоронці викрили групу осіб, які підробляли результати ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції області.

Зазначається, що двоє осіб працювали під прикриттям "візового центру", який надавав послуги із працевлаштування на кордоном. До своєї схеми вони залучили ще двох спільників. Усі разом вони налагодили схему підробляння документів про результати ПЛР-тестів на замовлення українців, туристичних агенцій та візових центрів із різних областей країни.

Довідки були начебто видані ліцензованим медичним закладом, для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. Вартість одного документа становила 200-500 гривень.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників праоохоронці вилучили десятки готових підробок, бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку. Наразі копи готують повідомили зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області впіймали жінку, що торгувала підробленими результатами ПЛР. Такий "бізнес" улаштувала 41-річна мешканка Кривого Рогу. Рекламу розклеювала в місті. Після отримання грошей, кажуть у поліції, вписувала прізвища клієнта на фальшиві бланки з несправжніми печатками.

Новини України: в Дніпропетровській області жінка торгувала підробленими результатами ПЛР

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