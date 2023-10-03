Прикривався маленькою донькою, а "товар" приховував у рюкзачку: одесит придумав цинічну схему продажу наркотиків

Зловмисник запакував наркотики у пачки з-під дитячих солодких паличок і поклав дочці у наплічник.

В Одесі 40-річний чоловік використовував маленьку доньку як прикриття для продажу кокаїну.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

З словами правоохоронців, зловмисник для конспірації взяв "на справу" із собою маленьку доньку, а "товар" поклав до її наплічника, попередньо запакувавши у поліетиленові пакети та пачки з-під дитячих солодких паличок.

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Проте це не допомогло йому уникнути від копів. Чоловіка затримали. На місці у зловмисника вилучили майже 680 грамів наркотичних засобів. Їхнє походження поліцейські перевірили експрес-тестом, який показав вміст кокаїну. Ще майже 700 грамів кокаїну вилучили вдома у чоловіка під час обшуку.

Зловмисникові повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту. Йому загрожує від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Суд відправив підозрюваного під варту з правом внесення застави розміром 5,2 млн гривень. Наразі правоохоронці встановлюють канал постачання наркотиків затриманому.

Раніше на Львівщині затримали "волонтерів", які намагалися "підсадити" на наркотики поранених військових.

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