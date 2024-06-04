"Прилаштувати офіцерів у штаби": Безугла знову "рознесла" Сирського – у чому причина

Безугла вважає, що головнокомандувач ЗСУ і Генштаб створюют нові бригади, "щоб загнати мобілізованих недонавчених людей і прилаштувати офіцерів у штаби".

Народна депутатка Мар'яна Безугла продовжує "атакувати" Генштаб і українське військове командування.

На своїй сторінці у Facebook нардепка розкритикувала, що Генштаб і особисто головком Сирський створюють нові бригади.

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"Головнокомандувач і Генштаб знову створюють ще нові бригади, щоб загнати мобілізованих недонавчених людей туди і прилаштувати офіцерів у штаби! Це значить, що досвідчені бригади на полі бою практично не відчують покращення мобілізації", – зазначила Безугла.

За її інформацією, десантно-штурмові війська (ДШВ) прибрали з пріоритету поповнення. А спецназу ГУР, Командуванню Сил спеціальних операцій ЗС України заблокували переведення людей.

Нардепка вважає, що Генштаб намагаться "загнати" усіх мобілізованих у піхоту і називає це "абсурдом".

"Вже не кажу, що гроші взагалі не рахуються", – обурюється депутатка.

За її словами, в робочій групі щодо законопроєкту про мобілізацію в 2023 підрахували, що створення нової піхотної бригади – не менше 20 млрд грн.

"Фактично, єдиний вихід для громадян, готових захищати свою країну в цій ситуації, не чекайте, поки вас кудись запхають – шукайте якісний підрозділ і призивайтесь туди, конкретно", – радить Безугла.

Нагадаємо, що нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів. Наприкінці травня, повернувшись з фронту, народна депутатка назвала деяких генералів "злочинцями", звинувативши їх у наступі РФ на Харківщину та провалі оборони на Покровському напрямку. Також вона попередила головкома Сирського про останній для нього "дзвіночок".

30 травня Безугла заявила, що з моменту відставки Валерія Залужного з поста головнокомандувача Збройними силами України і його заміни на Олександра Сирського у структурі і принципах роботи Генштабу нічого не змінилося.

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