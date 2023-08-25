"Прилаштували родичів у військкомати": у Франківську викрили схему керівництва міста

Наразі провели близько 30 обшуків у військкоматах Івано-Франківської області, обласній ВЛК, а також за місцями проживання фігурантів.

В Івано-Франківську державне бюро розслідувань викрило схему фіктивного зарахування на службу у військкомати родичів керівництва міста.

Про це інформує ДБР.

Зазначається, що особи деяких керівників військкоматів, які налагодили схему фіктивного зарахування на військову службу в роти охорони ТЦК.

"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Наразі бюро спільно з поліцією провели близько 30 обшуків у військкоматах Івано-Франківської області, обласній ВЛК, а також за місцями проживання фігурантів.

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"У ході слідчих дій перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.

За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

Розслідування триває у межах розпочатого провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою повноважень.

ДБР викрило чергову схему в Івано-Франківську

ДБР викрило чергову схему в Івано-Франківську

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ДБР розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами цієї роботи 15 обвинувальних актів вже направлено до суду.

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