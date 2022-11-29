Прилетіло, звідки не чекали: у Сватовому ЗСУ "мінуснули" два десятки окупантів

У Луганській області сили оборони поцілили у місце розташування одного з підрозділів російських вояків. В результаті два десятки з них стали "хорошими рускімі", а ще три десятки "напів хорошими".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Повідомляється, що Генштаб отримав підтвердження успішної роботи ЗСУ в районі Сватового на Луганщині.

"Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими", - повідомили у Генштабі.

Окупанти на Луганщині заходилися проводити так звану "націоналізацію майна" агропромислових підприємств. Зокрема, у Білокуракиному вивозять у невідомому напрямку урожай та техніку з місцевих агрофірм.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ поцілили у скупчення РСЗВ "Град" окупантів у Великій Копані. Також "прилетіло" в місце розташування окупантів.

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