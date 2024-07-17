"Приліт по іміджу": як охороняється резиденція Путіна на Валдаї і що буде у разі атаки БпЛА

Резиденцію так званого президента РФ Володимира Путіна на Валдаї охороняють найпросунутіші зенітно-гарматні комплекси "Панцир". На страху Путіна грається його оточення, яке на цьому заробляє бали в ході кремлівської підкилимної боротьби.

Про це в ефірі радіо NV сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Якщо Путіну розповісти, що українці готують якийсь удар проти нього, то його оточенню дається зелене світло на будь-які заходи і на цьому можна добре заробляти", – зазначає експерт.

Будуть моральні та іміджеві втрати

За словами Ступака, "Панцир" це зенітно-гарматний найпросунутіший комплекс у РФ, який може збивати в автоматичному режимі низьколітаючі умовно повільні об’єкти, котрі пересуваються зі швидкістю 100-200 км на годину. Йдеться, зокрема, про безпілотники, які летять на висоті 30-40 метрів. Він може їх "висмикувати" і знищувати. Ці комплекси ставлять на платформи орієнтовно висотою 10-15 метрів з метою збільшення куту огляду. У випадку, якщо там з’являється щось більше за птаха і рухається прямолінійно з певною швидкістю та розмірами, цей об’єкт знищується.

"Тобто таким чином дійсно намагаються убезпечити Путіна, бо розуміють, що українські безпілотники дійсно можуть долітати до резиденції. Якщо раніше це було хі-хі, ха-ха, подумаєш, що там той безпілотник, то зараз розуміють, що в порівнянні з крилатою російською ракетою, начебто 20-30 кг вибухівки це ні про що. Але якщо уявити чисто теоретично, що о третій годині ночі до Путіна стукають і кличуть ховатися, бо повітряна тривога і "Николаєвский Ваньок" пише, що там летить щось, то це працює проти Путіна, бо великий диктатор має ховатися від якихось безпілотників", – пояснив Ступак.

Ступак наголошує: якби маленький український безпілотник "прилетів" по адмінбудівлі, їдальні чи господарській будівлі, то як це тоді сприймуть росіяни, коли йдеться про влучання в об’єкт, що найбільше охороняється? Це будуть моральні та іміджеві втрати.

Нагадаємо, у Кремлі заявляють, мовляв, роблять все необхідне для безпеки і захисту "фюрера" Володимира Путіна.

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