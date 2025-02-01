"Приліт" ракети в багатоповерхівку в Полтаві: кількість загиблих далі зростає (відео 18+)

Серед травмованих є діти.
У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку. Станом на 12:10 відомо про чотирьох жертв російської атаки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"До 4 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві", - повідомили рятувальники.
Зазначається, що зі зруйнованого будинку вдалося врятувати 22 людини. Через удар ракети постраждали 13 осіб, серед яких троє дітей.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги сьогодні зранку Полтаву сколихнули сильні вибухи. Стало відомо, що росіяни влучили у житловий будинок.
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