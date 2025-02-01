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"Приліт" ракети в багатоповерхівку в Полтаві: кількість загиблих далі зростає (відео 18+)

"Приліт" ракети в багатоповерхівку в Полтаві: кількість загиблих далі зростає (відео 18+)

Наслідки атаки на Полтаву 1 лютого.

Серед травмованих є діти.

У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку. Станом на 12:10 відомо про чотирьох жертв російської атаки. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"До 4 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві", - повідомили рятувальники.

Зазначається, що зі зруйнованого будинку вдалося врятувати 22 людини. Через удар ракети постраждали 13 осіб, серед яких троє дітей.

У зруйнованому будинку в Полтаві знайшли ще одну загиблу: (відео 18+)

У зруйнованому будинку в Полтаві знайшли ще одну загиблу: (відео 18+)

Нагадаємо, під час повітряної тривоги сьогодні зранку Полтаву сколихнули сильні вибухи. Стало відомо, що росіяни влучили у житловий будинок. 

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