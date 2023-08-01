Приліт російської ракети по Кривому Рогу зняли та виклали у Мережу: особу встановили 

Відео прильоту з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах.

Поліцейські встановили особу, яка у понеділок, 31 липня, знімала приліт російської ракети в Кривому Розі.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах. Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення. Дякую фахівцям Кіберполіції, кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини за результативну роботу", - написав він.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, зранку 31 липня Росія ракетами атакувала Кривий Ріг. Окупанти поцілили по житловому будинку та навчальному закладу. За даними Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окупанти атакували місто балістичними ракетами.

За останньою інформацією, відомо про 6 загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу, серед яких 10-річна дівчинка. Також постраждало 50 осіб, серед яких 5 дітей і працівник ДСНС. Через ракетний обстріл Кривого Рогу у власній квартирі загинули 45-річна мати і її 10-річна донька Даша.

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