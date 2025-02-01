"Приліт" у багатоповерхівку в Полтаві: з'явилося відео перших хвилини після влучання 

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Зранку 1 лютого російські військові поцілили по багатоповерховому будинку в Полтаві. Місцеві медіа повідомляють про руйнування цілого під'їзду.
У Мережі з'явилося відео перших хвилини після влучання у житловий будинок.
В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання у житловий будинок. Втім, без подробиць.
Своєю чергою, місцеві Telegram-канали інформують, що зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. На відео видно пошкоджений будинок та автомобілі, що припарковані у дворі, а також дитячий майданчик. Окрім того, сталися пошкодження інших будівель, що розташовані поруч.
Наразі офіційної інформації про травмованих чи загиблих немає.