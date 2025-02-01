"Приліт" у багатоповерхівку в Полтаві: з'явилося відео перших хвилини після влучання 

Зранку 1 лютого російські військові поцілили по багатоповерховому будинку в Полтаві. Місцеві медіа повідомляють про руйнування цілого під'їзду.

У Мережі з'явилося відео перших хвилини після влучання у житловий будинок.

В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання у житловий будинок. Втім, без подробиць.

Своєю чергою, місцеві Telegram-канали інформують, що зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. На відео видно пошкоджений будинок та автомобілі, що припарковані у дворі, а також дитячий майданчик. Окрім того, сталися пошкодження інших будівель, що розташовані поруч.

Наразі офіційної інформації про травмованих чи загиблих немає.

Влучання у багатоповерхівку в Полтаві: перші хвилини після "прильоту"



