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"Приліт" у багатоповерхівку в Полтаві: з'явилося відео перших хвилини після влучання 

"Приліт" у багатоповерхівку в Полтаві: з'явилося відео перших хвилини після влучання 

Рятувальники. / Фото: ДСНС

доповнюється

Зранку 1 лютого російські військові поцілили по багатоповерховому будинку в Полтаві. Місцеві медіа повідомляють про руйнування цілого під'їзду. 

У Мережі з'явилося відео перших хвилини після влучання у житловий будинок. 

В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання у житловий будинок. Втім, без подробиць.

Своєю чергою, місцеві Telegram-канали інформують, що зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. На відео видно пошкоджений будинок та автомобілі, що припарковані у дворі, а також дитячий майданчик. Окрім того, сталися пошкодження інших будівель, що розташовані поруч. 

Наразі офіційної інформації про травмованих чи загиблих немає.

Влучання у багатоповерхівку в Полтаві: перші хвилини після "прильоту"

Влучання у багатоповерхівку в Полтаві: перші хвилини після "прильоту"


 

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