"Прилітає вам "щастя" зі швидкістю 54 км/год": у Луцьку шматок з балкона ледь не пробив перехожому голову

"Прилітає вам "щастя" зі швидкістю 54 км/год": у Луцьку шматок з балкона ледь не пробив перехожому голову

Уламок бетона впав за кілька сантиметрів від місцевого жителя.

У Луцьку на чоловіка, який йшов тротуаром, впав шмат бетона. Містянину пощастило, що він пролетів буквально в кількох сантиметрах від нього і впав на тротуар.

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Про це він розповів у соцмережі.

"Рухаючись тротуаром голову здіймали колись до гори? Та ні, я знаю. Сам такий. А от практика показує, що даремно! Прилетів сьогодні під ноги такий собі шмат штукатурки, грамів на 150. Уламки - розлетілися в радіусі метрів 5-6 метрів. Звук падіння був приголомшливий, певно таки з останнього поверху чкурнуло. Якщо не помиляюсь, враховуючи висоту поверхів той уламок рухався орієнтовно зі швидкістю 15 м/с, приблизно 54 км/год. Ну і прилітає вам таке щастя вагою 150 гр. і швидкістю 54 км/год. М..да, неприємненько", - розповідає Костянтин Мартинов.

За словами чоловіка, він не полінувався і пройшовся вздовж проспекту Волі і поглянув на стан балконів. За його словами, це - суцільний жах, а на деяких з них ледь тримаються шматки бетону.

"Висновок: рухаючись проспектом Волі, не забувайте дивитись вгору, а краще триматися подалі від отих "сталінок", та не сідайте на літні майданчики під будівлями, якщо там немає зверху хоча б тенту", - порадив лучанам Костянтин.

Нагадаємо, що Одесі на тротуар впав шмат стіни. В той час вулицею йшли двоє пішоходів, одному з яких шматок впав ледь не на голову.

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