Прильоти у Харкові та Полтаві, вибухи у регіонах: що відомо про нову масовану атаку РФ 1 лютого

РФ від ночі атакує Україну дронами та ракетами. У різних регіонах є пораненні та фіксують влучання в обʼєкти інфраструктури.

У ніч проти 1 лютого Росія влаштувала ракетну та дронову атаку по Україні. У низці регіонів запроваджено відключення світла.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про ворожий удар.

Уранці, 1 лютого, по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу пусків ракет зі стратегічної авіації РФ. Крім того, в деяких областях триває атака "Шахедів".

Харків

Російські окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова.

"У Харкові було приліт попередньо у Холодногірському районі, у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа", - повідомив мер міста Ігор Терехов.

Одна людина загинула, четверо постраждали. Попередньо, РФ атакувала місто дроном типу "Shahed".

Запоріжжя

Росіяни вночі скерували 18 "Шахедів" по місту. Відомо про постраждалого чоловіка, він відмовився від госпіталізації. О другій ночі очільник Запорізької ОВА Федоров писав про 10 ударів по Запоріжжю і що це - наймасовіший удар за останній час. РФ пошкодила обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, навчальний заклад. Спершу частково зникло світло, але електропостачання вже відновили.

Наслідки російської атаки

Полтавщина

В області та в місті було чутно звуки вибухів. Внаслідок атаки по Полтавщині пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксували в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі, повідомили в ОВА.

На місці удару працюють рятувальники

Також у Полтаві ворог влучив в житловий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрені служби. Наразі відомо про двох загиблих.

Влучання у багатоповерхівку в Полтаві: перші хвилини після "прильоту"

РФ обстріляла балістикою центр Одеси

Увечері, 31 січня, в Одесі пролунала низка потужних вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу пусків балістичних ракет з південного напрямку.

Пізніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що окупанти вдарили по історичному центру Одеси ракетами.

Росіяни вгатили по Одесі

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що велику кількість пошкоджень і руйнувань зафіксували в охоронній зоні ЮНЕСКО. Пошкоджено будівлю, яка перебуває під посиленим захистом.

Аварійні відключення

Вже звично РФ атакує енергетичні об'єкти України. Тому "Укренерго" у 7 областях запровадило аварійні відключення світла. Де немає світла:

Харківська область

Сумська область

Полтавська область

Донецька область

Дніпропетровська область

Запорізька область

Кіровоградська область

Зазначимо, що вибухи лунали також наХмельниччині. Влада не повідомляла про наслідки атаки.

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