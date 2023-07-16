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"Прильоти" у Харкові, вибухи в Криму та зміна професії Воллеса: головні новини ночі 16 липня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1976
Час на прочитання
1 хв
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"Прильоти" у Харкові, вибухи в Криму та зміна професії Воллеса: головні новини ночі 16 липня

Головні новини ночі 16 липня від ТСН.ua / Фото: Крим.Реалії

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 16 липня 2023 року:

  • "Прильоти" сталися в центрі Харкова – Терехов Читати далі –>
  • Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму Читати далі –>
  • Авіаційний експерт розповів, як західні літаки можуть змінити ситуацію на фронті Читати далі –>
  • “Попрацював би у барі”: Воллес покине посаду міністра оборони Британії і піде з політики Читати далі –>
  • Піонтковський спрогнозував, що може призвести до нового заколоту в Росії Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1976
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