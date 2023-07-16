"Прильоти" у Харкові, вибухи в Криму та зміна професії Воллеса: головні новини ночі 16 липня

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Головні новини ночі 16 липня 2023 року:
- "Прильоти" сталися в центрі Харкова – Терехов Читати далі –>
- Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму Читати далі –>
- Авіаційний експерт розповів, як західні літаки можуть змінити ситуацію на фронті Читати далі –>
- “Попрацював би у барі”: Воллес покине посаду міністра оборони Британії і піде з політики Читати далі –>
- Піонтковський спрогнозував, що може призвести до нового заколоту в Росії Читати далі –>
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