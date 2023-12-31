Прильоти в Харкові та ураження українськими дронами цілей в Росії: головні новини ночі 31 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки Читати далі –>
- У Харкові унаслідок ворожої атаки є кілька прильотів у середмісті Читати далі –>
- Над Харковом збили кілька ворожих безпілотників, а по готелю в місті влучили "Іскандером-М" Читати далі –>
- У Харкові унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання Читати далі –>
- Українські військові запустили понад 70 безпілотників по цілях в РФ і уразили чимало з них ISW Читати далі –>
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