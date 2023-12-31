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Прильоти в Харкові та ураження українськими дронами цілей в Росії: головні новини ночі 31 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2961
Час на прочитання
1 хв
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Прильоти в Харкові та ураження українськими дронами цілей в Росії: головні новини ночі 31 грудня 2023 року

Ворог вночі обстріляв Харків / Фото: t.me/ihor_terekhov

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки Читати далі –>
  • У Харкові унаслідок ворожої атаки є кілька прильотів у середмісті Читати далі –>
  • Над Харковом збили кілька ворожих безпілотників, а по готелю в місті влучили "Іскандером-М" Читати далі –>
  • У Харкові унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання Читати далі –>
  • Українські військові запустили понад 70 безпілотників по цілях в РФ і уразили чимало з них ISW Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2961
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