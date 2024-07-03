"Примітивно і просто": у Зеленського різко відреагували на пропозицію Орбана припинити вогонь

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав пропозицію щодо припинення вогню в Україні премʼєра Угорщини Віктора Орбана примітивною.

Про це він написав у Telegram.

"Вкрай цікаві пропозиції: Україна має негайно та в односторонньому порядку припинити вогонь (сарказм). Особливо, звісно ж, припинити удари далекобійними засобами ураження й особливо по окупованій території та прикордонню РФ. Росія ж може продовжувати завдавати ударів", - заявив він.

Подоляк нагадав, що про продовження атак неодноразово заявляв голова МЗС РФ Сергій Лавров, наполягаючи, що навіть у разі початку переговорного процесу ніхто не зупинить удари по території України.

"Що це все означає? Простіше простого. Росія буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону... для України на оборонні удари. Щоб у тиші продовжувати підтягувати ресурси у прикордоння, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО й техніку… Просто і примітивно. Ще простіше і примітивніше", - написав радник керівника ОП.

Водночас Подоляк поставився питанням щодо серйозності цих пропозицій.

"Питання риторичне: як розуміти людей, які беруть участь у кампанії з примусу країни, на яку напали, до одностороннього припинення вогню… А головне: невже ці пропозиції робляться всерйоз і невже вони приведуть до закінчення війни?" - додав він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва у вівторок, 2 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь та вести перемовини з РФ. Орбан зокрема заявив, що Угорщина дуже високо оцінює усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу.

"Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву", – пояснив Орбан.

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