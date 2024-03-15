Примус до мобілізації: законодавці пропонують 300 тисяч штрафу, заборону бути ФОП і брати кредити — Бутусов

Для осіб, які не пройшли у відведений термін верифікацію або не з’явилися в ТЦК після отримання повістки, пропонується ціла низка покарань.

В оновленому законопроєкті про мобілізацію, який все ще обговорюють у профільному комітеті Верховної Ради, з’явилися пропозиції, які передбачають для примусу військовозобов’язаних, які не з’явилися в ТЦК після отримання повістки, величезні штрафи (до 300 тисяч гривень), блокування виїзду за кордон, позбавлення права вести діяльність як ФОП та навіть брати кредити упродовж 10 років.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши на своїй Facebook-сторінці так званий “концепт мобілізації”.

У пропозиціях, які прописали законодавці, йдеться про верифікацію, яку повинен пройти військовозобов’язаний упродовж 120 днів від дати затвердження нормативно-правового акту Кабміном, а також після впровадження електронного кабінету. Тоді вони повинні отримати сертифікат військовозобов’язаного - аналог військового квитка - і мати його в електронному або паперовому вигляді.

Пост Юрія Бутусова про "концепт мобілізації" / Фото: facebook/Юрій Бутусов

Для осіб, які не пройшли у відведений термін верифікацію або не з’явилися в ТЦК після отримання повістки, пропонується ціла низка покарань.

Після першої неявки військовозобов’язаним загрожує штраф у розмірі 100 тисяч гривень з попередженням виконати обов’язок упродовж 2 тижнів.

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Ігнорування такого попередження загрожує додатковим штрафом у розмірі 200 тисяч гривень, та застосування обмежень через адмінсуд - блокування виїзду за кордон, позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП, скасування усіх державних допомог та субсидій і заборона брати кредити упродовж 10 років.

Мобілізацію пропонується проводити через ТЦК та ЦНАП, а також (за бажанням військовозобов’язаного) через електронний кабінет.

Вручення повістки може відбуватися як фізично так і в електронному вигляді. Датою отримання електронної повістки вважатиметься час її відкриття в електронному кабінеті.

ТЦК, ЦНАПи та ВЛК повинні працювати щодня без вихідних від 8 ранку до 8 вечора із впровадженням електронної черги.

З іншими новаціями, які пропонують законодавці, можна ознайомитися у таблиці:

"Концепт мобілізації", опублікований Юрієм Бутусовим / Фото: facebook/Юрій Бутусов

За словами журналіста Юрія Бутусова, для нього “ця концепція не зрозуміла”.

“В її основі має бути спочатку план мобілізації, терміни, порядок обліку, порядок ротацій, час на бойову підготовку мобілізованих та програма підготовки. Бо без цих параметрів замість вирішення проблеми та відповідальності за долі та життя людей буде чергова політична декларація”, - написав він, закликавши висловлювати свої думки щодо опублікованих пропозицій.

Нагадаємо, мобілізаційний законопроєкт, навколо якого точиться багато дискусій, може бути ухвалений або наприкінці березня, або в середині квітня.

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