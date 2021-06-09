Примушували молитися, били і топили: у Тернопільській області викрали та катували чоловіка: фото

Зараз потерпілий в реанімації з пробитими легенями і переломом 8 ребер.

У Чортківському районі Тернопільської області викрали та жорстоко катували місцевого мешканця. Зловмисники близько години били, возили в багажнику та намагалися втопити свого знайомого, опісля роздягли до білизни і відпустили. Чоловіка з важкими травмами госпіталізували до реанімації.

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Як розповіли сьогодні, 9 червня, в поліції Тернопільщини, провчити односельчанина чоловіки вирішили через його поведінку, зловживання алкоголем та порушення громадського порядку.

Вони попросили потерпілого вийти на вулицю, аби поспілкуватися та випити спиртного. Чоловік погодився, проте, коли підійшов до знайомих, ті напали на нього і почали бити. Після цього вони змусили потерпілого залізти в багажник і вивезли його на Серет. Там "вихователі" занурювали чоловіка у воду, змушували молитися, а також погрожували причепити цеглини до ніг та втопити.

Коли "виховний процес" завершився, вони змусили жителя Чортківського району роздягнутися до нижньої білизни і відвезли його назад у село. Вже там чоловік повернувся додому, а його родичі викликали швидку. Поліцію про злочин повідомили лікарі.

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення. У нього медики констатували перелом 8 ребер, пробиті легені та інші тілесні ушкодження. Потерпілий розповів, що над ним знущалися кілька людей.

Правоохоронці оперативно встановили особу та місцеперебування одного із "вихователів". Це - 31-річний житель Чортківського району. Свою провину він визнав частково. Зараз поліція розшукує й інших фігурантів.

Зловмиснику вже оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві група іноземців викрала 32-річного чоловіка, який заборгував їм гроші за ремонт у квартирі.

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