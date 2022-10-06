Примусили пішки йти до Запоріжжя: окупанти видворили жінку, бо знайшли одяг з українською символікою

Репресії проти людей збільшилися після того, як росіяни провели "референдум" щодо приєднання до РФ. Зокрема, йдеться про примусову депортацію місцевих мешканців.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Напередодні, 5 жовтня, росіяни видворили жінку, у якої знайшли одяг з українською символікою. "Її примусили пішки йти до Запоріжжя. У неї знайшли футболку з українською символікою. Жінку депортували і змусили йти пішки", - наголосив мер.

Федоров також зауважив, що окупанти посилюються репресії і проти чоловіків.

Міський голова зауважив, що від 28 вересня на ворожому блок-пості у Василівці майже не випускають авто. Черга на виїзд до Запоріжжя становить понад 5 тис мешканців ТОТ. Складно виїхати в сторону Естонії та Латвії, бо на кордоні росіяни зробили окрему чергу для українців.Змушують чекати 3-5 днів.

Як повідомлялося, в захопленому Мелітополі чоловіків ловлять просто на вулицях. Їх забирають до комендатури чи так званого військкомату, що створили в місті.

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