Примусили пішки йти до Запоріжжя: окупанти видворили жінку, бо знайшли одяг з українською символікою

Російські окупанти посилюють терор проти мирних мешканців на тимчасово захоплених територіях.
Репресії проти людей збільшилися після того, як росіяни провели "референдум" щодо приєднання до РФ. Зокрема, йдеться про примусову депортацію місцевих мешканців.
Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Напередодні, 5 жовтня, росіяни видворили жінку, у якої знайшли одяг з українською символікою. "Її примусили пішки йти до Запоріжжя. У неї знайшли футболку з українською символікою. Жінку депортували і змусили йти пішки", - наголосив мер.
Федоров також зауважив, що окупанти посилюються репресії і проти чоловіків.
Міський голова зауважив, що від 28 вересня на ворожому блок-пості у Василівці майже не випускають авто. Черга на виїзд до Запоріжжя становить понад 5 тис мешканців ТОТ. Складно виїхати в сторону Естонії та Латвії, бо на кордоні росіяни зробили окрему чергу для українців.Змушують чекати 3-5 днів.
Як повідомлялося, в захопленому Мелітополі чоловіків ловлять просто на вулицях. Їх забирають до комендатури чи так званого військкомату, що створили в місті.