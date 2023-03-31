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Примусова евакуація дітей з Донеччини: заходи можуть запровадити не лише у Бахмуті (список)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Примусова евакуація дітей з Донеччини: заходи можуть запровадити не лише у Бахмуті (список)

Фото: Associated Press

Ще 13 громад області можуть стати наступними.

У Донецькій області примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону. Наразі це стосується Бахмута.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступницю голови Донецької ОВА Юлію Костюніну.

За її словами, рішення про примусову евакуацію дітей з інших громад Донеччини поки що немає. Його ухвалює ОВА, яка узгоджує це з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, наголосила Костюніна.

Ще 13 громад Донеччини можуть стати наступними:

  • Авдіївська;
  • Курахівська;
  • Мар’їнська;
  • Очеретинська;
  • Часовоярська;
  • Сіверська;
  • Соледарська;
  • Званівська;
  • Торецька;
  • Вугледарська;
  • Великоновосілківська;
  • Комарська;
  • села Костянтинівської територіальної громади.

Заступниця очільника Донецької ОВА каже, нарада облдержадміністрації щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми, що проживають в населених пунктах на лінії розмежування, була проведена ще до вступу в дію Постанови № 209 від 7 березня.

"Саме тоді ці дванадцять громад і ще одна - частково, були визначенні для обов'язкової евакуації. В першу чергу це стосується родин з дітьми", - додала вона.

За словами Костюніної, станом на 30 березня із зазначених громад добровільно вже евакуйовані понад 500 дітей з батьками.  У трьох з 13 громад - Вугледарської, Часовоярської та Великоновосілківської - родин з дітьми вже немає.

Нагадаємо, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на середину березня у Бахмуті залишалося менше 3,5 тис. осіб. Також у місті було 32 дитини, чиї родичі також відмовляються евакуюватися. У місті до війни проживало понад 70 тис. осіб.

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