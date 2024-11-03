Примусова мобілізація неефективна: що потрібно змінити — військовий експерт

Під час повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року в ЗСУ було сформовано оперативний резерв, який був залучений для відбиття агресії.

Примусові мобілізаційні заходи є неефективними та нагадують "радянщину", тому в Україні потрібно формувати оперативні резерви за прикладом скандинавських країн чи Ізраїлю.

Таку думку висловив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Нам потрібно терміново змінити систему мобілізації. Зокрема, змінити роботу ТЦК та ВЛК. Систему мобілізації потрібно змінювати й робити її подібною до тих, які є в скандинавських країнах або в Ізраїлі. Там все будується на діалозі між державою та громадянином. І під час війні саме час це змінювати", - пояснив він.

Експерт нагадав, що під час повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року в ЗСУ було сформовано оперативний резерв, який був залучений для відбиття агресії.

“Понад 200 тисяч резервістів миттєво прибули до своїх військових частин. Це тоді врятувало ситуацію. Зараз систему мобілізації терміново потрібно змінювати. Для того, щоб робити конкретні кроки, потрібно ретельно вивчити ситуацію. Нам потрібно готувати оперативні резерви”, - наголосив він.

Андрій Риженко навів приклад Фінляндії, де при 5 млн населення оперативний резерв складає 1,2 млн громадян. Таким чином, хоча Збройні сили Фінляндії складають 33 тисячі особового складу, у разі початку війни вони можуть активувати свої резерви. При цьому весь оперативний резерв там є підготовленим.

“Кожен громадянин має військову частину, форму і т.д. В нас же просто зробили облік. Гадаю, що зробити облік і закрити кордони трішки не те, ці кроки не дають тих результатів, на які очікують. Це примусові кроки, які нагадують радянщину. Якщо громадянин дійсно патріотичний і перебуває за кордоном, то він повернеться за потреби. І таких людей було багато. А мати тактику без стратегії є метушнею перед тим, як тебе знищать", - додав він.

Також експерт критично оцінив заяви про необхідність терміново мобілізувати понад 160 тисяч військовозобов’язаних.

“Я б такі цифри не озвучував. Набрати людей, для яких немає зброї, буде дуже складно”, - зазначив він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив у Верховній Раді, що в Україні хочуть призвати до лав Збройних сил України ще 160 тисяч осіб. Це допоможе укомплектувати підрозділи.

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