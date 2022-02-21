Примусова мобілізація в ОРДЛО: забирають навіть неповнолітніх (фото)

Примусова мобілізація в ОРДЛО: забирають навіть неповнолітніх (фото)

Курсантам віддано наказ про приведення до бойової готовності.

На тимчасово окупованій території України триває примусова мобілізація. Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, у так званих "військових училищах" НЗФ "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях.

Омбудсменка підкреслила, що такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів.

"Закликаю Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей в збройний конфлікт та факти примусового призову дітей, громадян України, на тимчасово окупованих територіях, до лав незаконних збройних формувань", - написала Денісова.

Нагадаємо, що у "ДНР" почалася примусова мобілізація. Чоловіків силоміць забирають на війну з Україною.

Людмила Денісова / Facebook

Людмила Денісова / Facebook

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