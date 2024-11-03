Примусова мобілізація в Україні: в ЗСУ відповіли, чи потрібні їм люди, які не хочуть служити

Люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити — захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам.

Про це йшлося під час бесіди командира бригади "Чорний ліс" Олександра Попова із DW Ukrainian.

"Війна — це дуже складно. Вона не любить м'якості. Тому коли ви говорите, "примусова мобілізація", задаюся питанням: а яка вона ще може бути?.. Добровільна?.. Я взагалі не розумію, як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію. В моєму світі чоловік, як такий, асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього і не може себе захистити", — сказав командир бригади "Чорний ліс".

Він також поділився власним досвідом щодо мобілізації.

"Якби я не був військовим все життя, якщо настала б така потреба, я б звісно пішов. Мені відповідають на це: "Розумієш, у різних людей — різний ступінь свідомості." З цим не можна не погоджуватися. Це питання комплексне і довготривале, коли ти працюєш над свідомістю людей, тому примусова мобілізація має сенс. Без неї ніяк. Якщо поглянути в історію, це було завжди. І були завжди ті, які з якихось причин уникали цієї мобілізації. Це не є чимось новим, що з'явилося в Україні", — пояснив він.

Нагадаємо, за словами нардепа та секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки Романа Костенка, зараз в Україні потрібно провести мобілізацію 500 тис. військовозобов'язаних.

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