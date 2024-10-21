Примусова мобілізація в Україні — Жорін розповів, хто винен та що робити

На думку заступника командира 3-ї ОШБр майора Максима Жоріна, мобілізація не може бути лише мотивувальною, адже жодна держава не може вести масштабну війну виключно силами добровольців.

Про це він розповів в інтерв'ю "Фокусу".

За словами Жоріна, українці "самі винні" у тому, що нещодавно ТЦК здійснили мобілізаційні рейди у торгівельно-розважальних закладах в різних містах України.

"Я вважаю, що ми самі винні в тому, що такі події відбуваються. Чи подобається мені цей хаос і цирк, які періодично відбуваються? Ні, не подобаються. Звісно, я хотів би, щоб це було інакше. Але ми, як суспільство, самі створили цю ситуацію, самі її організували, ми самі — ковалі свого щастя", – зауважив військовий.

Жорін вважає, що іншого варіанту проводити мобілізацію наразі не існує, проте у майбутньому зміни можливі.

"У перспективі — це зміна роботи з населенням, інакші підходи до підготовки людей. Це робота з репутацією військових, армії тощо, інформаційно-агітаційна робота й адекватний державний рекрутинг. Все це могло б змінити ситуацію. Але ми всього цього не зробили раніше, тож тепер пожинаємо плоди, коли спостерігаємо такі явища, як рейди ТЦК", – пояснив Жорін.

Він додав, що попри будь-які зміни мобілізація все одно не може бути повністю мотивувальною.

"Це нереально. Жодна масштабна війна ніколи не трималася виключно на добровольцях. Так чи інакше нам все одно доведеться вдатися до мобілізації. Але ж питання в тому, як до цієї мобілізації ставляться, як з мобілізованими себе поводять. Тому змінити це можна. Найголовніше — це змінити саме суспільне ставлення", – зазначив Жорін.

Він вважає, що для цього на державному рівні необхідно проводити роботу з населенням і готувати його до можливої участі у війні. І ця робота повинна починатись зі шкіл, університетів та на всіх без виключення робочих місцях.

"Людина має пройти першу базову підготовку. Це одразу зніме безліч питань у кожного цивільного, який сьогодні просто цього боїться. Не йдеться про те, що всі українці після навчання підуть в армію. У жодному разі, так теж не може бути. Але всі українці мають бути готовими до тих реалій, які сьогодні відбуваються", – підкреслив військовий.

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Жорін розповів, що люди, які проходять базову підготовку для цивільного населення у навчальних центрах, "здобувають знання, втрачають страхи, знаходять відповіді, змінюється їхня мотивація, ставлення до того, що відбувається".

"В них з'являється розуміння, чому, як і навіщо це робити. Тому надзвичайно важливим у цьому плані я вважаю саме роботу з цивільним населенням, яку ми весь цей час ігноруємо, хоча вона багато в чому може стати фундаментальною в питанні стану суспільства. Далі вже йде правильна інформаційна робота з людьми, зокрема в навчальних центрах", – зазначив військовий.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін наголосив, що владі та військовому командуванню доведеться впровадити низку змін, щоб змінити ставлення українського суспільства до мобілізації та забезпечити Сили оборони необхідною кількістю новобранців.

Нагадаємо, рейди ТЦК в публічних місцях виявили свою ефективність. Після цих заходів спостерігається зростання явки військовозобов'язаних громадян до військкоматів.

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